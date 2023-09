Deputados criticam saúde e falam em abrir ‘caixa-preta’ em Dourados

Os deputados estaduais Lia Nogueira (PSDB) e Zé Teixeira (PSDB) criticaram a saúde em Dourados e chegaram a falar em abrir a “caixa-preta” da Fundação da Saúde no Município, domicílio eleitoral dos dois.

Nesta quarta-feira, a deputada Lia Nogueira informou que encaminhará requerimentos ao Tribunal de Contas do Estado, direcionado ao presidente, Jerson Domingos, e ao Ministério Público Estadual, solicitando informações sobre as contas da Fundação de Saúde do Município de Dourados.

Lia quer os relatórios de contas dos últimos três anos, com informações técnicas para verificar a real situação da fundação, já que tem informações de um déficit de R$ 77 milhões, que precisa ser esclarecido.

A deputada ainda citou a defesa feita pelo líder do prefeito Alan Guedes na Câmara, Sergio Nogueira, onde apresenta dados defendendo a fundação, mas com relatório da gestão anterior, de Delia Razuk. Agora, quer saber a situação das contas nos últimos três anos, já que recebeu a informação de que o Município suspenderá cirurgias ortopédicas realizadas no Hospital da Vida, que realiza 300 procedimentos por mês.

O deputado Zé Teixeira criticou a fundação, que na avaliação dele, foi criada para maquiar orçamento e acumular déficit.

Na avaliação do deputado, a administração municipal trata com descaso a saúde da segunda maior cidade do Estado. Ele citou como exemplo o gerador da UPA que está danificado e o fato é ignorado pelas gestões.

“O conserto está em torno de R$ 6 mil. A UPA vive momentos delicados. Moro há 60 anos no município e com tristeza vejo a péssima gestão que temos. Nós, representantes de Dourados na Assembleia Legislativa, passamos vergonha, pois o que expressamos aqui não tem som no ouvido do atual prefeito”, criticou.

