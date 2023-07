Deputados enaltecem atuação de Beto Pereira frente à relatoria do Projeto do CARF

O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) apresentou na tarde desta sexta-feira (7) o relatório ao Projeto de Lei 2384/23, do Poder Executivo, que dispõe sobre o voto de desempate no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Responsável pela relatoria, o parlamentar sul-mato-grossense foi amplamente enaltecido pelas mais diversas bancadas da Casa de Leis pelo trabalho apresentado no plenário.

Para o pernambucano Silvio Costa Silva (Republicanos), o sul-mato-grossense deve ser elogiado pela sua condução durante a relatoria do projeto ao ampliar o diálogo com as mais diversas instituições. “Quero parabenizar o nosso relator Beto Pereira que teve a capacidade de dialogar com a Fazenda (Ministério), com os deputados e com todos os canais institucionais que dialogaram sobre essa matéria”, disse.

Já o parlamentar Joaquim Passarinho (PL), aponta para a forma democrática com que foi construída a relatoria do Projeto de Lei. “Quero parabenizar o deputado pela forma que conduziu, mostrando imparcialidade e ouvindo a todos”, pontuou o parlamentar paraense.

Segundo o vice-líder da oposição na Câmara, o deputado paraibano Cabo Gilberto Silva (PL), diante do desafio à frente da relatoria, Beto conseguiu aperfeiçoar o texto inicial entregue à Câmara pelo Poder Executivo. “Quero elogiar o trabalho do relator Beto Pereira porque ele fez o difícil trabalho de tornar esse relatório melhor que o original”, afirmou.

Em sua exposição, Beto Pereira pontuou que o texto, em diversos pontos, conseguiu avançar e garantir que toda sociedade fosse ouvida para chegar ao parecer final. “Conseguimos com certeza elevar o debate e trazer algo mais palatável para todas as partes envolvidas”, concluiu.

CARF – A Câmara dos Deputados aprovou o texto do Projeto de Lei 2384/23, do Poder Executivo, que dispõe sobre o voto de desempate no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Beto Pereira fez a relatoria. Agora, o texto vai ao Senado.