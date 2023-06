Deputados enfatizam importância do fortalecimento da Agricultura Familiar

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) e deputados participaram da entrega de equipamentos para a Agricultura Familiar de 18 municípios do Estado. Foram 335 itens, segundo o Governo do Estado, entre veículos, equipamentos para escritórios, maquinários e implementos agrícolas em um investimento de R$ 4,9 milhões, advindos do Ministério da Agricultura, da Sudeco e de emendas parlamentares federais e estaduais.

“Essa foi uma ação importante que fortalece o trabalho do pequeno produtor e ajuda a colocar comida na mesa do sul-mato-grossense. Além de estarmos nos tornando um estado verde, de carbono neutro e que trabalha pela população, também fortalecemos e ratificamos o apoio da Assembleia Legislativa com essa ação pelo fortalecimento da Agricultura Familiar. Uma grande conquista”, considerou o presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP).

Para o primeiro secretário da ALEMS, deputado Paulo Corrêa (PSDB), fortalecer a Agricultura Familiar é ajudar a colocar comida de qualidade na mesa. “Além de gerar renda e oportunidades para homens e mulheres do campo, fazendo girar a engrenagem do desenvolvimento”, afirmou o parlamentar.

Em nome dos deputados, Zeca do PT discursou. “Esse ato importante mostra a sensibilidade desse novo Governo com a Agricultura Familiar e somado ao compromisso que o Governo Federal tem com o setor, podemos rapidamente construir um novo momento. Não vai nos faltar competência. Porém, quero falar de algumas distorções da distribuição das emendas parlamentares. Sem magoar absolutamente ninguém, quero dizer que acionei o Ministério Público Estadual, para assinarmos Termos de Ajustamento de Conduta com prefeitos que desvirtuam maquinários destinados com dinheiro público de emendas ao campo e que os deixam na cidade, por exemplo, para recolher lixo”, alertou o parlamentar.

Além dos já citados também estiveram presentes os deputados Lucas de Lima (PDT), Renato Câmara (MDB), Pedrossian Neto (PSD), Junior Mochi (MDB), Professor Rinaldo Modesto (Podemos) e Lidio Lopes (PATRI). O governador Eduardo Riedel (PSDB) agradeceu a presença dos parlamentares. “Assembleia Legislativa em peso demonstra o compromisso dessa Casa com a Agricultura Familiar. Nosso estado é forte e devemos discutir a Agricultura Familiar nesse desenvolvimento. Se conseguirmos fazer com que tecnologia e equipamentos cheguem às famílias dos pequenos agricultores e que eles tenham acesso aos mercados, fechamos um ciclo promissor”, disse Riedel.

O evento ocorreu na quinta-feira (15), no auditório da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). O secretário da pasta, Jaime Verruck, destacou a importância da entrega dos equipamentos também para a atuação dos extensionistas e técnicos da Agraer. O Governo do Estado estima que hoje cerca de 70 mil famílias vivem da Agricultura Familiar em Mato Grosso do Sul e as cidades beneficiadas dessa vez foram as de Juti, Caarapó, Batayporã, Campo Grande, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Pedro Gomes, Ponta Porã, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sidrolândia Taquarussu e Três Lagoas.

*Com informações das assessorias parlamentares e do Governo do Estado