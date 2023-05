Deputados estaduais aprovam inclusão de “história das mulheres” no conteúdo escolar

Na sessão desta quinta-feira (4), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) foi aprovado, por maioria, em redação final o Projeto de Lei 167/2022, de autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB), que inclui a história das mulheres como conteúdo transversal no currículo das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul.

Apenas os deputados João Henrique Catan (PL) e Rafael Tavares (PRTB) votaram contra a aprovação, quatro deputados não votaram e dezoito votaram a favor.

João Henrique fez declaração de voto e destacou o risco de uma eventual ideologia de esquerda nas escolas “nós temos a reforma do novo ensino médio e esse parlamentar tem uma filiação pela escola sem partido, a gente tem um carinho pelas mulheres que fizeram história nesse país, mas existe por parte deste deputado a preocupação com a liberdade de quais tipos de mulheres. Porque quando você coloca pra esquerda existem mulheres que não são motivos de orgulho. Eu acredito que uma intervenção pode causar algum tipo de distorção”.

O projeto vai à sanção governamental.