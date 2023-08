Deputados querem opinar e podem mudar futuro de supersecretaria

O governador Eduardo Riedel (PSDB) está encontrando dificuldade para fechar o novo formato da Secretaria de Turismo, Esporte, Cidadania e Cultura (Setescc). A conclusão, oito meses após o início da gestão, é que a secretaria ficou pesada, mas o novo arranjo ainda está empacado.

A ideia inicial era desmembrar a secretaria, passando as fundações de Turismo, Esporte e Cultura para a Secretaria de Governo. Neste modelo, seria criada uma nova secretaria, de Cidadania, para abrigar as subsecretarias.

O anúncio aos deputados foi feito há meses, mas até agora não chegou para a Assembleia e ainda pode sofrer interferências. A insatisfação chegou a levantar boatos de que deputados teriam ameaçado até deixar a base de governo, o que não deve acontecer.

A deputada Mara Caseiro (PSDB), que já esteve à frente da Fundação de Cultura, na gestão de Reinaldo Azambuja, quer participar do processo. Ela explica que não existe pressão para deixar a base do governo, mas confirma que pretende conversar com o governador sobre a mudança. A sugestão será dada em um encontro que ela terá com Riedel.

As mudanças na supersecretaria interferem diretamente no jogo eleitoral, ao ponto de lideranças do PSDB terem pedido para deputados brigarem para que o atual secretário da Setescc, Marcelo Miranda, continue na secretaria.

O pedido não foi atendido pela bancada tucana, visto que uma parte entende que cabe ao governador fazer o desenho da secretaria como preferir, já que a autonomia administrativa é dele.

No projeto apresentado até o momento, Marcelo Miranda ficaria apenas com a Fundação de Cultura. Todavia, ele mesmo disse ao deputado Zeca do PT, durante agenda nesta semana, que nada está fechado, por enquanto.

Além das fundações de Cultura, Turismo e Esporte, a Setescc abriga as subsecretarias de Políticas Públicas para Mulheres; Igualdade Racial; Povos Originários; Juventude; LGBTQIA+; Pessoas com Deficiência; Pessoas Idosas e Assuntos Comunitários.

