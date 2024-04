Deputados revelam preocupação com uso de estrada de Piraputanga para transporte

A relação antagônica entre o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente como resultado do processo de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul foi abordada na tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) pelo deputado estadual Paulo Duarte (PSB), durante a sessão ordinária desta quinta-feira (4).

O parlamentar iniciou o discurso cobrando intervenção do Governo do Estado na Estrada Parque de Piraputanga. “Tenho recebido diversas reclamações dos moradores da região turística diante do tráfego intenso de caminhões na MS-450, para o transporte de eucalipto. Piraputanga tem um potencial fantástico, com perspectivas claras de crescimento econômico por conta do meio ambiente preservado, portando precisamos resolver essa equação crescimento e preservação”, destacou.

Em aparte, Pedro Kemp (PT) ressaltou que a atual situação levou o Instituto SOS Pantanal a renunciar a vaga no Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental Estrada-Parque Piraputanga. “Nosso apelo para que a Agesul [Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos] e Imasul [Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul] olhem com carinho para esse problema e apresente alternativas”, disse.

Duarte também falou das condições da rodovia BR-262 e defendeu a multimodalidade como principal ferramenta para melhorar a eficiência logística. “Busca equilíbrio. Não queremos impedir o desenvolvimento e a atracão de empresas, mas não podemos aceitar tudo. A estrada está deteriorada por conta do escoamento de minério de ferro, porque não foi projetada para o tráfego intenso. As questões ambientais precisam caminhar paralelamente com o desenvolvimento”, falou.

Para Pedrossian Neto (PSD), parte da solução é a retomada da ferrovia Malha Oeste. A linha, que deve ser entregue à iniciativa privada, passará pelos Estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, somando mais de 1.600 quilômetros entre as cidades de Corumbá e Mairinque.