Derrotados pelo calor e a poeira, candidato a PM prometem apelar à Justiça

Edital do TAF foi publicado no dia 13 de julho deste ano e previa que as provas seriam realizadas de 2 a 5 de agosto, tradicionalmente o período mais quente e seco do inverno em Mato Grosso do Sul

Marcado para o período tradicionalmente mais seco e quente do inverno de Mato Grosso do Sul, o teste de aptidão física (TAF) para a carreira de soldado da Polícia Militar seguirá com seu cronograma normal neste sábado, último dia das provas físicas, mesmo após a morte de Arthur Matheus Martins Rosa, de 25 anos, que passou mal na quinta-feira e morreu nesta sexta-feira.

O jovem morava em Goiás e estava em Campo Grande somente para buscar uma vaga no serviço público em Mato Grosso do Sul.

O fato ocorreu enquanto Arthur participava da corrida de 2,4 quilômetros em uma pista de terra no Centro Olímpico da Vila Nasser, na região oeste de Campo Grande. O postulante à vaga estava na turma que correu por volta das 13h de quinta-feira, um dos dias mais quentes do inverno até aqui, quando o pico de temperatura foi registrado às 14h e chegou a 32,7°C na Capital, com umidade relativa do ar de apenas 20%.

O rapaz desmaiou no meio da prova e foi socorrido por equipe médica da ambulância de plantão. Segundo o organizador da prova, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), os médicos constataram quadro de desidratação profunda e o rapaz foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Posteriormente, foi transferido para o Hospital Adventista do Pênfigo, onde chegou a ser intubado, mas morreu no dia seguinte.

De acordo com nota do organizador, “os laudos [médicos] de Arthur indicavam que o rapaz estava apto a se submeter à prova”.

Além deles, diversas outras pessoas também desmaiaram durante a realização da prova e, mesmo assim, a Secretaria de Estado de Administração (SAD) confirmou no fim da tarde desta sexta-feira que a prova seguiria normalmente neste sábado, mesmo com o alerta do Centro de Monitoramente do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), que publicou alerta para onda de calor no Estado em seu site.

“Mato Grosso do Sul vem enfrentando, nos últimos dias, uma onda de calor e tempo muito seco. As estações meteorológicas do Inmet e da Semadesc vêm registrando baixíssimos índices de umidade relativa do ar, com valores entre 15% e 25% em grande parte dos municípios monitorados. Além da baixa umidade do ar, tem-se registrado temperaturas máximas por volta de 33ºC a 34°C na maioria dos municípios”, diz trecho da nota.

Baseado nisso, a Defesa Civil alerta, desde quarta-feira, para a necessidade de hidratação e para evitar a prática de exercícios ao ar livre.

“NUNCA MAIS”

Bacharel em Direito, a campo-grandense Gabriela Fornazari, de 28 anos, declarou que “nunca mais” vai se submeter a qualquer prova ou concurso que envolva teste de aptidão física.

Na quarta-feira, a Gabriela desmaiou durante a realização do concurso para a Polícia Militar.

“Após o ocorrido, eu comentei com algumas amigas que concursos e provas que envolvam questões físicas não são para mim, é muito duro. Mesmo com todos os testes anteriores, uma coisa é você estar apto em condições, outra coisa é o nervosismo e a pressão que envolvem o teste em si”, frisou.

Mesmo munida de testes clínicos prévios à realização do concurso, Gabriela Fornazari teceu algumas críticas à organização da prova.

“Com o início das dinâmicas previstas, com abertura dos portões às 6h e fechamento às 6h30min, acreditei que chegando às 5h30min faria o exame aproximadamente no segundo ou terceiro pelotão, por volta das 8h, o que não aconteceu. Apesar de ter chegado cedo, me deparei com uma fila quilométrica”, disse ao Correio do Estado.

Segundo Gabriela, a prova tinha 45 competidores por bateria, e ela realizou o teste somente por volta das 11h. Em razão do tempo de espera, Fornazari frisou que ela e outras candidatas começaram a questionar os fiscais para utilizarem o banheiro antes da realização da corrida.

“De início, a fiscal que estava junto da gente alegou que não poderíamos ir ao banheiro, uma vez que, segundo ela, já estávamos sendo avaliados. Ela alegou que, ‘na situação de prova, vocês [candidatos] não podem ir ao banheiro, estão em um teste para serem policiais, vão pegar sol mesmo’”, relatou a jovem, que conseguiu ir ao banheiro após muita resistência da organização.

A competidora disse que esta foi a primeira vez em que realizou um teste de aptidão física e detalhou o momento em que desmaiou.

“Foi a primeira vez que realizei o teste de aptidão física, desmaiei já na última volta, estava com um pouco de falta de ar na corrida. Eu comecei a respirar muito rápido, mas nada que me comprometesse, até porque eu fui submetida a exames médicos antes da realização da prova. Minha visão ficou turva neste momento. Percebi que havia realizado cerca de nove minutos de prova, pensei que teria cerca de dois minutos para terminar o teste, acelerei e, faltando cerca de 270 metros para acabar a prova, desmaiei”, destacou.

A bacharel em Direito disse que foi até orientada a entrar com recurso, mas que não vai dar sequência ao trâmite.

“Acredito que não farei isso, não estou com vontade de passar por toda essa pressão novamente, porque, se tudo der certo, provavelmente eu teria de fazer a prova novamente, e estou com zero vontade de passar por isso de novo”, finalizou.

Assine o Correio do Estado