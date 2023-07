‘Derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas’, diz Lula a metalúrgicos

Neste domingo, 23, enquanto discursava para sindicalistas de São Paulo, o presidente Lula da Silva (PT) se referiu aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como “malucos” e disse que eles “ainda estão na rua”.

“Vocês têm de estar preparados, porque nós derrotamos Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas ainda. Os malucos estão na rua, ofendendo, xingando pessoas”, disse Lula.

Na sequencia, o esquerdista falou em ‘civilidade’, mesmo tendo adotado uma fala tomada por sentimento de ódio.

‘Vamos dizer para eles que queremos que este país volte a ser civilizado. As pessoas não têm de se gostar. As pessoas têm apenas de se respeitar”, emendou.

As afirmações controvérsias de Lula ocorreram durante a cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

No ato, estavam presentes alguns ministros do governo federal, entre eles Marcio França (Portos e Aeroportos) e Silvio de Almeida (Direitos Humanos e Cidadania).