Depois de conquistar o título de campeão Carioca, o Flamengo amarga duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Ontem (12), o time comandado pelo técnico Domenéc Trorrent, não se encontrou em campo e perdeu por 3 a 0 para o Atlético (GO), em jogo realizado no estádio Olímpico, em Goiânia. O time da casa aproveitou bem os contra-ataques e ainda teve um gol anulado. Os gols da vitória foram marcados por Gustavo Ferrareis, Jorginho e Hyuri.

CORINTHIANS – Já o timão começou vencendo o Atlético (MG), mas acabou cedendo o empate ainda perdeu o jogo por 3 a 2, em partida que aconteceu no estádio Independência, em Belo Horizonte. O Corinthians abriu 2 a 0, com gols de Jô, de cabeça, aos 11 minutos, e aos 29 minutos, Araos fez o segundo tento.

Na etapa final, o time mineiro dominou o jogo, virou com tentos assinalados por Hyoran, que finalizou no cantinho, e Cássio não alcançou. Quatro minutos depois, de novo, Hyoran marcou, após rebote do goleiro corintiano. Aos 19 minutos, o Atlético liquidou o resultado, com Nathan, que bateu de fora da área para virar o placar. Keno ainda acertou a trave.

Com o resultado, o Galo é líder do Brasileiro com 6 pontos ao lado do Atlético (PR)

OUTROS JOGOS DA 2ª RODADA

Bragantino 1 x 1 Botafogo

Atlético (MG) 3 x 2 Corinthians

Atlético (PR) 2 x 1 Guarani

Bahia 1 x 0 Coritiba

Atlético (GO) 3 x 0 Flamengo

Fluminense 1 x 1 Palmeiras

Ceara 1 x 1 Grêmio

HOJE

São Paulo x Fortaleza.

Internacional x Santos

Vasco x Sport