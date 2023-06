Desacordo comercial termina em pancadaria no Itamaracá

Desacordo comercial termina em confusão e pancadaria no Itamaracá em Campo Grande. Dois homens, de 51 e 31 anos se exaltaram durante a discussão sobre a negociação da dívida e trocaram socos em frente ao comércio devido uma cobrança de dívida.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o rapaz mais novo explicou para a polícia que estaria procurando a outra parte para negociar a dívida passada, mas que em determinado momento, os ânimos se exaltaram.

A mulher da vítima, de 31 anos, tentou apartar e socorrer seu marido com sangramento no nariz, mas acabou sendo agredida com um soco e no peito durante a confusão.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal e vias de fato.

Câmeras de segurança do comércio registraram toda a ação.