Rosilene de Melo e Roberto Carvalho pretende atravessar o Brasil, saindo do Marco Zero em Touros, no Rio Grande do Norte no dia primeiro de dezembro, passando por doze Estados brasileiros, com chegada em São José do Norte, no Rio Grande do Sul, região da Lagoa dos Patos, no dia 30 de dezembro.

Segundo Roberto, o desafio ainda deve ajudar com o crescimento a saúde e o bem estar de mais de mil crianças carentes, por meio de um aplicativo que será possível apoiar o casal comprando quilômetros rodados. A arrecadação será revertida por completo para três instituições.

“Você fazer uma coisa que gosta agregado a uma ação social, é o que tem de melhor, acho que é o pódio, é na verdade a medalha de ouro” comentou Roberto.

DESAFIO DA BR 101

O casal de ciclistas pretende pedalar quase 5 mil km com o apoio de várias empresas do Brasil e por isso já estão em campanha nas redes sociais.

“Sua empresa nos apoia e em contrapartida levaremos sua marca de Norte ao Sul do Brasil através das mídias sociais (Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp), e o nome da empresa no uniforme” disse Rosilene.

APOIO

O empresário Gelasio Lani da Ótica Itamaraty é um dos apoiadores desse projeto e conta que como sempre apoiou as ações sociais do estado, não podia ficar fora dessa.

“A Ótica Itamaraty entrou nessa pedalada a parti de agora vamos fazer o que for possível para ajudar esse lindo casal a cruzar o Brasil. Eu como empresário sempre incentivo atitudes como essa e juntos vamos honrar mais esse compromisso” comentou.

INSTITUIÇÕES

O Desafio da BR 101 irá contemplar três instituições que trabalham com crianças carentes:

AACC MS, que atende cerca de 600 crianças com câncer; Escola Pública de Ciclismo “Marlus de Souza Freitas”, que atende cerca de 50 crianças e Escola Ensino Fundamental Betel Gabú – Missão Gabú/RGB/África, que atende cerca de 500 crianças.

Serão aproximadamente 4.825 km em 30 dias, média de 150 a 200 km/dia, passando por 12 estados brasileiros, com parada programado para descanso em 30 cidades, cerca de 244 horas pedalando.

“Sempre falamos às pessoas que o Ciclismo é uma atividade física completa, que trabalha o mental, social, físico e espiritual, te leva a lugares deslumbrantes, fascinantes, muitas vezes bem pertinho da cidade, proporcionando novos olhares e valorização da nossa terra. E agora, através do ciclismo teremos a oportunidade de contribuir ajudando com o crescimento, saúde e bem estar de mais de 1000 crianças carentes. Junto ao desafio pessoal, teremos está pedalada beneficente que irá beneficiar essas três instituições, e a sociedade vai poder participar junto, comprando cada quilômetro rodado, a arrecadação será revertida por completo para elas” finalizou Rosilene.

AMOR SOBRE DUAS RODAS

