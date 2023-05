“Desafio da pimenta” acende alerta de autoridades e já mandou gente para o hospital. Em vídeos com milhões de visualizações, pessoas comem itens picantes e até sofrem complicações de saúde.

A sério chamou a atenção das autoridades após Thais Medeiros, de 25 anos, ter sido internada em fevereiro, depois de cheirar pimenta e ter uma forte reação alérgica. A jovem continua hospitalizada e apresenta sequelas cerebrais.

Nos vídeos do desafio, Os influenciadores e chefs profissionais aparecem nos vídeos desafiadores comendo as pimentas consideradas mais ardidas do mundo e chegam a avisar que “podem ir para o hospital”.

A ideia é mostrar resistência à picância de diversos tipos de pimenta, o que às vezes é feito até mesmo em transmissões ao vivo.

Além da pimenta os desafios incluem pratos extremamente apimentados e misturas industrializadas picantes.

Apesar dos riscos envolvidos com possíveis alergias ao alimento consideradas raras, mas que podem ser desenvolvidas em qualquer momento da vida, a prática continua popular em redes sociais e já foi causa de hospitalizações.