Desafios do desmame à creche: saiba como manter os suínos saudáveis

Nesse momento, eles se separam da mãe e começam a se alimentar com ração. Além disso, ingressam em um ambiente novo e passam a ter contato com um grupo distinto. Esta é a chamada fase da “creche”, uma das mais complexas do manejo da produção. “Esse é o momento de maior estresse para os animais e, se os cuidados não forem devidamente tomados, pode ser um dos gargalos da suinocultura”, explica Maurílio de Lucas Xavier Júnior, gerente técnico da Ajinomoto do Brasil.

“O processo de desmame gera estresse ambiental, social e nutricional aos leitões. A etapa está associada a alterações significativas na microbiologia, fisiologia e imunologia do trato digestivo desses animais. Todas essas alterações ocorrem em momento que o intestino do leitão não está totalmente formado e, por isso, essa fase é geralmente caracterizada por uma alta incidência de perturbações intestinais e a eficiência alimentar é prejudicada, o que pode ter como consequência o crescimento abaixo do nível ideal e, mais preocupante, até mortalidade acima dos níveis aceitáveis”, ressalta Bruno Amorin, Coordenador de Produtos da MCassab Nutrição e Saúde Animal.

Maurílio também alerta para os desafios dos primeiros dias de creche. “São os mais críticos e, por isso, a dedicação deve ser intensa para que a leitegada se adapte ao novo sistema. Conhecer bem as etapas dessa fase é crucial para que o produtor evite perdas e tenha queda do desempenho zootécnico dos suínos. Assim, o bom planejamento e as boas práticas são fundamentais para garantir o bem-estar animal, a produtividade e, claro, a rentabilidade do negócio.”

Um dos pontos de atenção que mais interfere na saúde dos leitões durante esse período é a alimentação. A dieta balanceada e saudável auxilia na prevenção de doenças e no crescimento sadio. “A alimentação equilibrada é um dos fatores decisivos para o sistema imunológico dos leitões permanecer forte e funcionar corretamente. Para isso, oferecer suplementos de qualidade é uma forma eficaz de proporcionar melhor desenvolvimento dos leitões”, esclarece Maurílio.

Para superar esse desafio, a Ajinomoto do Brasil desenvolveu o AminoGut, solução que auxilia na manutenção da integridade e saúde intestinal e contribui para o desenvolvimento e maturação do sistema imunológico, aliviando os efeitos negativos causados por estresses ambientais. O produto é comercializado com exclusividade pela MCassab Nutrição e Saúde Animal.

“O AminoGut provê aminoácidos essenciais prontamente disponíveis ao sistema imunológico, sendo assim uma solução de suporte para a saúde dos suínos quando eles mais precisam. O produto atua diretamente na multiplicação e na renovação dos enterócitos, preservação das microvilosidades e prevenção das atrofias das vilosidades intestinais. É um produto estratégico para suporte ao sistema imunológico em situações de desafio, além de contribuir para melhorar o desempenho e proporcionar retorno econômico para a granja”, relata Bruno Amorin, que completa: “Entre os maiores benefícios do produto estão o maior peso vivo na saída da creche, a melhor conversão alimentar, a menor mortalidade e a maior produção de carne com menor quantidade de ração consumida no período”.