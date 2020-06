Policiais da DENAR após uma denúncia anônima, no Bairro Monte Castelo tiveram êxito na prisão de um homem e uma mulher que exploravam o tráfico de drogas na modalidade de disque-entrega. Os policiais apreenderam 7 porções de cocaína e 1 porção de maconha, dinheiro fruto do comércio ilícito de entorpecentes e balança de precisão.

A suspeita, de 28 anos, confessou o envolvimento no tráfico e o suspeito, de 30 anos, afirmava ser apenas usuário. Ambos acabaram detidos logo após realizar uma venda de entorpecente. O autor já possui passagem por tráfico de drogas (2016), ocasião em que foi preso pela DENAR e a autora possui passagens por tráfico de drogas no Estado do Acre e possuía um mandado de prisão preventiva de tráfico de drogas em aberto. Eles responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.