Descontrolado paciente bate em médico e destrói móveis na UPA das Moreninhas em Campo Grande. Segundo a ocorrência, o autor se exaltou enquanto aguardava pelo atendimento do filho. Uma enfermeira da unidade tentou explicar ao pai que a espera estava dentro da normalidade. Contudo ele não se acalmou e deferiu um soco contra a profissional. O médico interveio e tentou entrar na frente da enfermeira e acabou atingido com um soco na região do peito, causando vermelhidão no local.

Além das agressões, o homem derrubou diversos móveis e causando prejuízo ao patrimônio público. No registro, o médico afirmou que o autor só parou após perceber que diversas pessoas estavam acionado a polícia. Funcionários relataram não ser a primeira vez que a mesma pessoa causa confusão no posto de saúde. “Ele fez a mesma coisa há 15 dias. Se aproveita porque não tem na unidade um agente da Guarda Municipal aqui”, afirmou um funcionário, que não quis se identificar.