BRASÍLIA/DF – O jornalista Oswaldo Eustáquio teria desrespeitado decisão do Ministro do STF, Alexandre de Moraes. Da decisão constava de que ele não deveria deixar Brasília sem autorização prévia e não utilizar redes sociais. Mas, conforme a PF, Eustáquio estava ativo nas redes sociais, desrespeitando determinações do ministro do STF. Diante disso, conforme a Folha de SP, A PF cumpriu nesta terça-feira (17) mandados de busca e prisão domiciliar contra o blogueiro. Ele foi levado à Superintendência da PF em Brasília para que seja colocado tornozeleira eletrônica. Ele continuará com prisão domiciliar. Em nota, a assessoria do blogueiro afirmou que a prisão é “ilegal, imoral e inconstitucional”.

O blogueiro Oswaldo Eustáquio está entre os principais investigados no inquérito de articulação de atos antidemocráticos. Ele foi preso no dia 26 de junho em Campo Grande. A PF suspeitava que ele estava tentando fugir do País. Na época, em carta aberta, classificou-se como “preso político” em Mato Grosso do Sul e quatro dias depois foi transferido para Brasília.