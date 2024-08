Desde 2023, deputado Pedrossian Neto mobiliza municípios e ganha apoio para inclusão do ramal Campo Grande-Ponta Porã na relicitação da Malha Oeste

Em maio de 2023, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) realizou uma audiência pública para apresentar os estudos referentes à relicitação da ferrovia Malha Oeste. No entanto, a proposta excluía 355 quilômetros do trecho entre Campo Grande e Ponta Porã, gerando preocupações e mobilização por parte de lideranças locais.

O deputado estadual Pedrossian Neto se manifestou contra os estudos apresentados pela ANTT, argumentando que a análise subestimava o potencial de demanda do ramal e defendendo a viabilidade econômica do trecho. Determinado a garantir a inclusão do trecho na relicitação, Pedrossian Neto iniciou o movimento “MS de Volta aos Trilhos”, que busca envolver os municípios diretamente impactados pelo ramal.

Entre os dias 31 de maio e 2 de junho de 2023, Pedrossian Neto liderou audiências públicas em Sidrolândia, Maracaju, Ponta Porã e no distrito de Ithaum, em Dourados. As reuniões contaram com o engajamento de prefeitos, presidentes de sindicatos e outros representantes locais.

O movimento ganhou mais força quando o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, entrou em contato com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para discutir a importância da ferrovia para a região. Esse diálogo reforçou o apoio político à causa iniciada pelo deputado Pedrossian Neto, criando um ambiente propício para a continuidade das negociações.

Para dar ainda mais visibilidade à causa, fazendeiros, prefeitos, produtores e presidentes de sindicatos se uniram e instalaram outdoors ao longo das rodovias, demonstrando o amplo apoio da sociedade civil e do setor produtivo à inclusão do ramal Campo Grande-Ponta Porã na relicitação.

Em 2024 e em resposta à necessidade de monitorar e influenciar as decisões em Brasília, Pedrossian Neto criou uma comissão especial na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Esta comissão tem como objetivo acompanhar de perto o processo de reli citação conduzido pela ANTT, garantindo que os interesses do estado sejam considerados e que o ramal Campo Grande-Ponta Porã seja incluído no projeto final.