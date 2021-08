Na próxima terça-feira, dia 31 de agosto, o Corregedor-Geral de Justiça do TJMS, Desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva, proferirá aula magna para os alunos da Unigran Capital com o tema “Perspectivas da advocacia com a informatização dos atos judiciais”. O evento integra a programação de inauguração do Escritório Modelo de Assistência Jurídica da Unigran Capital – EMAJUC.

Localizado na Rua Padre João Crippa, 2113, o EMAJUC fica ao lado da Unigran Capital. Com uma instalação moderna, o prédio fará referência a grandes escritórios de advocacia, com salas de videoconferência, sala de audiência, sala de orientação de estágio e arquivo em pasta digital, inserindo o acadêmico e clientes no que há de mais moderno na área do Direito. O Escritório receberá demandas nas áreas do direito penal e civil com serviços gratuitos, de acordo com a disponibilidade.

A inauguração do espaço ocorrerá no dia 30 de agosto, às 15 horas, em evento presencial, que contará com a presença do Corregedor-Geral de Justiça, Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, do diretor-geral da Ejud-MS, Des. Dorival Renato Pavan, do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansour Elias Karmouche, do juiz titular do TRE-MS, Daniel Castro, da Procuradora-Chefe do MPT-MS, Cândice Gabriela Arosio, e do Delegado de polícia e Secretário de Justiça e Segurança Pública de MS, Antônio Carlos Videira.

No dia seguinte, dia 31 de agosto, às 19 horas, o evento será encerrado com a aula magna do Corregedor-Geral de Justiça do TJMS, que será transmitida online pelo canal da Unigran Capital no YouTube. Embora voltado aos alunos da instituição de ensino, o evento é aberto e gratuito a todos os interessados.