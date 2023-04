Desembargador Julizar Barbosa se aposenta após 41 anos de trabalho no Judiciário

O desembargador Julizar Barbosa Trindade fez um discurso de despedida na sessão desta quarta-feira no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Ele se despede após 41 anos de trabalho no Poder Judiciário.

“A vida é composta de momentos e às vezes eles se apresentam com um misto de aparente tristeza, ao tempo em que se traduz em enorme felicidade. E é o que estou sentindo neste momento. Tristeza por observar em minha volta e pensar que estarei me afastando desta plêiade de pessoas amigas, sinceras, corretas, sábias e que por certo não estão aqui por acaso. Felicidade, porque, com a graça de Deus, pude estar aqui neste momento gozando de boa saúde, discernimento e compreendendo os fatos, quando tantos amigos, inclusive colegas de meu concurso, já partiram para outro plano. Estou consciente de que a roda gira, a fila anda e a vida continua”, declarou.

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Sérgio Fernandes Martins, destacou a vocação do contemporâneo para trabalho, agindo sempre com equilíbrio e sabedoria singular.

“Esse momento tão especial, com tantas memórias positivas, impõe registrar em nome do Tribunal de Justiça o respeito e a admiração que todos nutrem por Vossa Excelência, profissional ímpar, com relevantíssimos serviços prestados ao Poder Judiciário sul-mato-grossense, detentor de méritos próprios e por todos conhecidos dada sua história exemplar em todas as funções desempenhadas. Por ser um sentimento comum entre todos, oportuno mencionar ainda ao Des. Julizar que deve levar e ter consigo a convicção plena do dever cumprido com maestria e que a nova jornada seja repleta de bons momentos, tanto quanto os foram dedicados à magistratura”, declarou.

o desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques fez o discurso de despedida em nome do colegiado do Tribunal de Justiça. “O implacável tempo veio e faz com que hoje estejamos aqui reunidos para homenagear um homem exemplar. Este Tribunal de Justiça terá para sempre, com certeza, a presença moral e intelectual de Julizar, exemplo de ser humano, sua ética pessoal e profissional a nos inspirar e nos comprometer com tudo quanto por ele feito em sua trajetória de ser humano, cidadão e juiz. Meu amigo Julizar, em nome deste Tribunal desejo que continue sendo um homem feliz em tudo que você fizer nesta nova fase de sua vida”, disse.

Julizar recebeu uma placa de homenagem do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul das mãos do presidente do TJ, Des. Sérgio Fernandes Martins, e outra da equipe da assessoria de seu gabinete. Ele ainda assistiu a um vídeo, produzido pela Secretaria de Comunicação, com depoimentos de amigos e familiares.

“Tive a honra de simbolicamente entregar a ele a toga de magistrado que hoje, tenho certeza, ele a está depositando tão pura como aquela que recebeu no dia em que foi empossado como juiz substituto do Estado de Mato Grosso do Sul”, afirmou o desembargador aposentado Jesus de Oliveira Sobrinho, um dos quatro magistrados que iniciaram o Tribunal de Justiça de MS, em 1979.

Julizar Barbosa Trindade é natural de Ouro Branco, na Bahia, e formou-se em Direito na Fundação Educacional Eurípedes Soares da Rocha de Marília (SP). Ingressou na magistratura sul-mato-grossense em fevereiro de 1982, como juiz substituto em Corumbá. Três meses depois, tornou-se juiz de direito em Glória de Dourados. Em 1984, foi promovido para a 2ª Vara da Comarca de Amambai, 2ª entrância.

Em 1985, a pedido, foi removido para a 1ª Vara Cível de Ponta Porã. Em 1988, foi promovido para a Comarca de Campo Grande, Entrância Especial, onde atuou na Vara de Entorpecentes e Delitos de Trânsito com vítimas, na Vara da Fazenda e Registros Públicos, na 3ª Vara Cível Residual e na Vara de Cartas Precatórias Cíveis, onde permaneceu até a promoção ao cargo de desembargador, em fevereiro de 2007. Foi Corregedor-Geral de Justiça no biênio 2015/2016 e Vice-Presidente do TJMS no biênio 2017/2018.

No Tribunal Regional Eleitoral atuou como membro da Classe de Juiz de Direito, depois como Desembargador nos cargos de Vice-Presidente e Corregedor e neste biênio ocupava a Presidência do órgão.

