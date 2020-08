A decisão que determinou a abertura de processo administrativo-disciplinar e o afastamento do desembargador Eduardo Siqueira do cargo que ocupa no Tribunal de Justiça de São Paulo aconteceu hoje à tarde. A decisão do CNJ foi motivada pelo comportamento arrogante que humilhou um guarda municipal durante abordagem por não usar máscara de proteção, conforme determinava Lei municipal de Santos, litoral Paulista. O acaso viralizou no dia 18 de julho com um vídeo em que o desembargador aparece chamando o guarda de analfabeto e rasgando a multa aplicada pelo não uso da máscara (Foto acima). Na oportunidade ainda acionou um Secretario Municipal, reclamando da atitude do guarda. Para Advogados, o Desembargador feriu magistratura e lei de abuso.

Com a abertura do processo administrativo-disciplinar, será avaliado agora se haverá punição ou não. Caso o CNJ julgue que seja o caso, diversas modalidades podem ser aplicadas. Conforme decisão desta tarde, o Magistrado responderá a processo administrativo-disciplinar e poderá sofrer punições, como eventual aposentadoria compulsória.

Durante julgamento ocorrido hoje, o corregedor-nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, disse de forma categórica que em seu voto que Siqueira “se utilizou do cargo para descumprir a lei” e agiu de forma “abusiva, agressiva autoritária”. O desembargador Martins afirmou ainda que Siqueira feriu a Lei Orgânica da Magistratura, o Código de Ética da Magistratura, a Lei de Abuso de Autoridade e o Código Penal. E sua permanência no cargo pode influenciar uma “apuração isenta do caso” do caso.