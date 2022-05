Na manhã desta quarta-feira, dia 4 de maio, a Desa. Jaceguara Dantas da Silva recebeu a “Medalha Madrinha: aquela que acolhe, protege e inspira”, homenagem concedida pela Liga Feminina de Direito da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) pelo destaque pessoal e profissional, representatividade e apoio prestado em prol da valorização do papel feminino no Direito.

“Fui promotora de justiça, procuradora de justiça, hoje integro o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, sendo, em 42 anos, a sétima mulher a integrar a Corte e a segunda de ancestralidade negra. Daí, eu vejo a importância de nós, mulheres, ocuparmos esses espaços de poder para, efetivamente, não só inspirarmos, mas, sobretudo, abrirmos os caminhos para que outras mulheres venham depois de nós. Acredito que devemos não só pensar em igualdade de gênero, mas também racial, e trabalharmos para darmos apoio a essas meninas para que não enfrentem as mesmas dificuldades que nós enfrentamos e, sobretudo, que possamos construir um mundo efetivamente democrático com a participação concreta das mulheres”, disse a desembargadora após receber a homenagem das mãos de seu filho Gabriel Dantas, acadêmico do curso de Direito da universidade.

A Liga Feminina de Direito da UCDB tem por objetivo geral complementar a formação acadêmica não obrigatória e promover, no curso de Direito e na sociedade, ações voltadas a preparar as mulheres a enfrentarem as carreiras jurídicas e o mercado de trabalho. A princípio, as ações da Liga serão voltadas às acadêmicas da instituição, mas também se espera que elas alcancem redes locais e nacionais que debatem a questão de gênero nas carreiras jurídicas.

A solenidade de entrega da medalha foi realizada no mezanino do Pátio UCDB, dentro do campus da Universidade.