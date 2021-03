Na segunda-feira (8), os desembargadores Luiz Tadeu Barbosa Silva, Corregedor-Geral de Justiça, e Dorival Renato Pavan, diretor-geral da Escola Judicial (Ejud-MS), receberam a visita da reitora da Faculdade de Direito da Unigran Capital, Mariana Zauith, que esteve no Tribunal de Justiça para convidar os magistrados para uma aula inaugural daquela instituição de ensino, no dia 13 de março. A aula magna inicia as atividades de pós-graduação do primeiro semestre de 2021 e será proferida pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, com o tema “O Princípio constitucional da fraternidade e os seus reflexos na Justiça consensual”.

Durante a visita, a reitora colocou a instituição de ensino à disposição da Escola Judicial para possíveis parcerias. O evento também terá a participação de professores da pós-graduação e convidados, e é uma parceria da Escola de Direito da Associação do Ministério Público de MS (EDAMP-MS) com o Centro Universitário Unigran Capital.

A aula magna será no próximo sábado, dia 13 de março, com transmissão on-line a partir das 8h30, para os novos alunos de pós-graduação e alunos já matriculados, além de interessados em conhecer as especializações da parceria entre EDAMP e Unigran Capital.