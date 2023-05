Desempenho das UFs brasileiras na exportação de carne de frango do 1º quadrimestre de 2023

Mas os números divulgados estão sujeitos a alteração e/ou atualização. Essencialmente, por limitarem as exportações do mês de abril a apenas 399 mil toneladas, enquanto outros dados do próprio órgão apontam 408 mil toneladas só de carne de frango in natura.

A correção desses dados talvez ajude a explicar por que, por exemplo, as exportações do Rio Grande do Sul, 8,62% maiores no acumulado do primeiro trimestre, agora, considerados os quatro primeiros meses do ano, apresentam retração próxima de 1%. Ou, ainda, porque caíram de março para abril (em alguns casos, expressivamente) os índices de aumento de várias UFs.

Apesar dos pesares, a participação regional se mantém, praticamente, nas mesmas bases anteriores, com o Centro-Sul respondendo por mais de 99% do volume embarcado e da receita cambial gerada.

De toda forma é interessante observar que, depois de fechar o primeiro semestre com uma redução de volume superior a 10%, o Nordeste agora registra aumento de 16,63%. Já a Região Norte permanece com uma redução de volume em torno dos 87%.