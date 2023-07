Desempenho do boi gordo em junho e no acumulado do primeiro semestre

No decorrer de junho o mercado de carne bovina seguiu sem conseguir melhorar o ambiente fragilizado de negócios vigente a vários meses e que afeta todos os setores de comercialização. Junto aos pecuaristas, foram absorvidos os mais baixos preços do ano nos fechamentos realizados com o boi gordo adquirido pelos frigoríficos.

No mês, a comercialização do boi gordo pronto para abate atingiu valor médio de R$248,80, significando quedas de 5,7% e 21,8% sobre, respectivamente, o mês anterior e junho do ano passado. Aliás, significando expressiva redução anual pelo oitavo mês consecutivo.

O preço médio alcançado no primeiro semestre atingiu R$274,83 por arroba, equivalendo a quedas de 17,5% e 10,6% sobre, respectivamente, o mesmo período do ano passado e retrasado.

Nos últimos 12 meses – julho de 2022 a junho de 2023 – a cotação média do ruminante atingiu R$293,09, significando queda de 8% sobre o mesmo período imediatamente anterior, mas indicando evolução de 4,7% sobre o preço médio alcançado no período de julho de 2020 a junho de 2021.