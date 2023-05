Desempenho do frango abatido na 19ª semana de 2023, segunda do mês de maio

Em outras palavras, houve sim valorização do produto na semana, com ganho de 3% sobre a semana anterior. Mas ainda que ela tenha sido encerrada com um valor cerca de 5,5% superior ao do início de maio, o ganho obtido ficou bem aquém do registrado na semana da Páscoa, quando o período foi completado com variação de quase 8% e a cotação então alcançada superou em cerca de 4% a agora registrada.

Não por menos, a média registrada nas duas primeiras semanas do mês se encontram 0,15% aquém (1 centavo a menos) que a média de abril passado. E em relação ao mesmo mês do ano passado persiste a queda, agora de pouco mais de 13%.

Com o encerramento da primeira quinzena nesta segunda-feira, caem as expectativas de novas valorizações. Mas como o momento é de reposição de estoques, não será surpresa registrarem-se novos ganhos nesta segunda e terça-feira.