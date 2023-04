Desempenho do suíno, na granja, na 15ª semana de 2023

No decorrer da semana passada (15ª semana de 2023, 09 a 15 de abril) não se concretizou a possibilidade de uma movimentação mais volumosa de carne suína no comércio varejista que pudesse proporcionar melhores condições de comercialização aos suinocultores nos fechamentos realizados com o suíno vivo.

O resultado foi um preço médio semanal de R$99,00 na arroba do suíno vivo que significou incrementos de 0,5% sobre a semana anterior e de 11,5% sobre a mesma semana do ano passado. O preço médio acumulado em abril alcançou R$98,80, sinalizando queda de 9,9% em relação a março último e aumento de 7,4% sobre abril do ano passado.

A semana atual (16ª semana de 2023, 16 a 22 de abril) não traz maiores expectativas em relação ao consumo da proteína, principalmente, por adentrar o período mais difícil do mês para os consumidores, que vão perdendo gradativamente seu poder aquisitivo. De positivo, apenas a constatação de que no mesmo período do ano passado os preços estavam em elevação.