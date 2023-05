Desempenho exportador das carnes em abril de 2023

Culpa da redução no volume e no preço da carne bovina. Mas também do mês mais curto (apenas 18 dias úteis, contra 19 em abril de 2022 e 23 em março de 2023).

Na prática, os embarques de carne bovina foram 30% menores que os de um ano antes, sendo acompanhados por uma redução de cerca de 23% no preço médio. Resultado: uma receita cambial mais de 45% inferior à de abril do ano passado.

A carne de frango também enfrentou redução no preço médio (a primeira desde abril de 2021). Mas os 2,31% de retração foram compensados por um aumento de 5,63% no volume embarcado. O efeito final foi um aumento ligeiramente superior a 3% na receita cambial.

Mas, em termos relativos, o melhor desempenho coube mesmo à carne suína: aumento de mais de 14% tanto no preço médio como no volume embarcado. Daí a receita cambial 30% superior à de um ano atrás e o melhor resultado dos últimos oito meses.