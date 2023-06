Desempregados em MS podem procurar vagas na Funtrab sem fazer agendamento a partir desta quarta

O agendamento para atendimento nas 33 agências de emprego da Funtrab (Fundação Do Trabalho) deixa de ser obrigatório e passa a ser opcional, informou o Governo de Mato Grosso do Sul, nesta última quarta-feira (21). Antes era preciso fazer agendamento prévio pelo aplicativo MS Contrata+ Trabalhadores.

No local é possível se candidatar a vagas de emprego, dar entrada no seguro-desemprego, microcrédito, qualificação social e profissional e orientação sobre Carteira de Trabalho Digital.

Agora, o cidadão interessado em algum serviço oferecido pela Funtrab basta apenas comparecer na Casa do Trabalhador do município munido com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

De acordo com o Governo do Estado, a flexibilização no agendamento e atendimento espontâneo está ligado ao fim da pandemia de Covid pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

As unidades da Funtrab estão em Amambai, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Eldorado, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora, Três Lagoas.