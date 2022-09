Reconhecido por suas belezas naturais e por ser o estado que mais cresce no país em investimento por número de habitantes, Mato Grosso do Sul é contemplado no Plano de Trabalho da Enfermeira Cida Amaral para a Câmara dos Deputados, dado ao potencial do Estado na área da sustentabilidade.

Outro eixo estratégico elencado pela candidata do Republicanos é da área de Desenvolvimento Socioeconômico, pela vocação do Estado e também pela competitividade que exerce no cenário nacional.

Quanto à pauta sustentável, Cida Amaral elenca como diferenciais a Mobilidade Elétrica, pelo impacto ambiental positivo, além da necessidade de preservação das belezas naturais do Estado, por meio de políticas públicas. Outra preocupação é quanto às questões sanitárias, também importantes na área de saúde pública.

Já em relação ao desenvolvimento socioeconômico de Mato Grosso do Sul, a candidata aponta como prioridades, investir em ações focadas na economia solidária, no microcrédito, na produção rural familiar e na modernização do Sistema Nacional do Emprego.

“A pauta da saúde é uma questão prioritária para mim, mas é preciso estar atentas às demandas do Estado como um todo, principalmente às ligadas à preservação e à sustentabilidade que estão diretamente vinculadas à matriz econômica de MS”, avalia.