A Prefeitura de Campo Grande prepara um esquema de trânsito especial no centro da cidade, para receber o desfile cívico em comemoração ao aniversário da Capital, no domingo (28). A ação contará com pelo menos 80 servidores entre os quais os agentes da Guarda Civil Metropolitana e fiscais de trânsito. Cerca de 50 entidades vão participar da parada neste ano, que vai percorrer a Rua 13 de Maio.

Para a organização do trânsito, a Agetran iniciará as interdições nesta sexta-feira (26) para a montagem das arquibancadas, onde as faixas de estacionamento da Rua 13 de Maio entre a Rua Dom Aquino e a Rua 15 de Novembro ficarão fechadas a partir das 22h até às 15h de domingo (28), para desmontagem das estruturas.

No sábado (27), a Avenida Afonso Pena entre a Rua Rui Barbosa e Avenida Calógeras será interditada a partir das 7h até o domingo ao 12h. Já o trecho da Rua 13 de Maio entre a Avenida Mato Grosso e a Rua 7 de Setembro será interditado no domingo, das 5h às 13h.

E também, das 5h às 13h de domingo serão interditadas vias por onde percorrerão os participantes do desfile, entre elas está a Rua Antônio Maria Coelho, Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, Rua Dom Aquino, Rua Barão do Rio Branco, Rua 15 de Novembro e Rua 7 de Setembro entre a Rua 14 de Julho e a Rua Rui Barbosa.

Além do desfile cívico-militar, a Prefeitura também realiza no domingo a tradicional Corrida do Facho, que acontece com provas femininas e masculinas das 6h às 8h, com a participação de mais de 100 atletas.

Rotas alternativas

A Agetran informa novas rotas para os motoristas. Para quem está na Avenida Afonso Pena no sentido aeroporto, pegar a Rua Pedro Celestino, Avenida Fernando Correa da Costa, Avenida Ernesto Geisel e Avenida João Rosa Pires. Aos que estão no sentido Shopping, pegar a Av. Calógeras e Av. Fernando Correa da Costa.

Já para quem está na Rua 13 de Maio, a opção é pegar a Avenida Mato Grosso e Avenida Calógeras. Na interdição do trecho da Rua Antonio Maria Coelho a opção para quem está indo em direção à Av. Ernesto Geisel é pegar a Rua Pedro Celestino e Av. Fernando Correa da Costa ou Rua Rui Barbosa e Av. Mato Grosso.

A agenda de comemoração segue até 15 de setembro com outras ações e entregas que podem ser conferidas no site https://123anos.campogrande.ms.gov.br/