Designação dos alunos da Reme estará disponível no dia 25 de janeiro

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), transferiu do dia 11 para 25 de janeiro, a designação dos alunos da Rede Municipal de Ensino, para que todos os solicitantes do Ensino Fundamental até o 9º ano, sejam atendidos em unidades próximas às suas casas.

Conforme a Semed, o cadastro para os alunos novos será mantido para data do dia 11, ou seja, um novo aluno que quiser ingressar na Reme deve fazer o cadastro solicitando a vaga e aguardar a designação a partir do dia 25 de janeiro.

Conforme o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, a transferência de data de designação dos alunos para o dia 25 de janeiro não prejudicará em nada a vida funcional do estudante. “É uma mudança de data interna, ou seja, a vaga do aluno no Ensino Fundamental está garantida, mas vamos atendê-los em unidades próximas à residência deles”.

Segundo a responsável pela Central de Matrículas, Adriana Cedrão, a nova data é apenas para a designação. “Vamos abrir o cadastro no dia 11 de janeiro e essa designação será feita a partir de 25 de janeiro”.

Adriana Cedrão ressalta ainda que o início das aulas será em 15 de fevereiro. “Até lá, a gente consegue encaminhar esse aluno para uma unidade mais próxima de sua casa. Essa é a nossa solução para atender uma demanda da população, pois quanto mais perto de casa o aluno estudar, maior conforto para ele e sua família”.

A Semed comunica ainda que as inscrições para alunos novos devem ser feitas na Plataforma Matrícula On-line. As designações destas solicitações estarão disponíveis a partir de 25 de janeiro, diretamente no e-mail cadastrado pelo responsável, ou ainda em consulta pelo site matricula.campogrande.ms.gov.br, nesta data.