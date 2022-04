Decreto designa o policial penal Valdimir Ayala Castro a assumir a diretoria-geral da recém-criada Polícia Penal em MS; de acordo com o decreto de terça-feira (26). Segundo o decreto assinado pelo Governador de MS, Reinaldo Azambuja (PSDB), Valdimir foi designado para desempenhar a função de confiança de Diretor-Geral da Polícia Penal no Estado. Assim a Agepen é comandada pelo diretor-presidente, Aud de Oliveira Chaves, que será mantido no cargo.