Deslizamento deixa 16 mortos e 17 desaparecidos na Malásia. Acidente aconteceu durante a madrugada e, segundo autoridades, 61 pessoas já foram resgatadas de acordo com o diretor de operações do departamento de incêndios e resgate, Nor Hisham Mohammad. Segundo o ministro do Desenvolvimento do governo local, Nga Kor Ming as pessoas resgatadas foram na área da cidade de Batang Kali, perto da capital, Kuala Lumpur, e de um complexo de cassinos em uma zona montanhosa. Os deslizamentos de terra são comuns na Malásia após chuvas intensas, que acontecem com frequência no fim do ano. Mas não há registro de tempestades na região nas últimas horas.