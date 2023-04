Despontando como uma nova fronteira agrícola, TO tem 15% de áreas irrigadas do país

Com 13,8 milhões de hectares (50,25% do seu território) de área com potencial agrícola e registrando um crescimento superior a 159% na sua produção na última década, o Estado do Tocantins desponta como uma nova fronteira do agronegócio brasileiro. Os dados que demonstram essa força do agro tocantinense são da Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária.

Cortado, em toda sua extensão, pela maior bacia de água doce inteiramente no território brasileiro, formada pelos rios Tocantins e Araguaia, o estado possui também um enorme potencial para a agricultura irrigada. São mais de 4,8 milhões de ha, segundo o plano estadual de irrigação, o que representa 15% do total de áreas irrigáveis no país. Hoje o Tocantins se destaca como o maior produtor de grãos da região Norte do Brasil, sobretudo de soja, arroz, milho e feijão. Destacar todo esse potencial agrícola, aproximando produtores e fornecedores e oportunizando troca de experiências é o principal objetivo da Agro 360 Tocantins.

Em sua segunda edição e já consagrada como a maior do Sul do Tocantins, a feira será realizada nos dias 21 e 22 de abril, na Fazenda Estrela do Norte, no município de Peixe-To, a 207 quilômetros de Palmas e a 44 quilômetros de Gurupi. Com entrada gratuita, o evento traz uma programação repleta de atividades e palestras, e reúne num mesmo local boa parte dos maiores players do agronegócio, como o Grupo Pivot, que há pouco mais de um ano inaugurou sua primeira loja no Estado do Tocantins, unidade especializada em tecnologias de irrigação.

“Ante a esse enorme potencial para a agricultura irrigada que tem o sul do Tocantins, pretendemos levar para a Agro 360 Tocantins o que há de mais moderno em sistemas de irrigação, como as tecnologias de pivôs centrais Zimmatic, da Lindsay, marca líder mundial em na irrigação agrícola. Todos os nossos equipamentos podem ser conectados à internet, contam com telemetria e acesso à nossa central de monitoramento. Esse é o nível de tecnologia que vamos levar para a feira”, disse João Fogaça, gerente da unidade da Pivot em Gurupi.

De acordo com um dos organizadores da Agro 360 Tocantins, Diego Mesquita, a feira traz para esta edição 142 expositores. “A nossa proposta é ser um evento 360°, ou seja, apresentar empresas de todas as áreas do agronegócio. Porque isso permite que os visitantes tenham uma visão ampla e completa do setor. Também traremos, por meio de palestras, as últimas tendências, novidades e inovações na agricultura e à pecuária”, explica.