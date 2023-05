Destaque do Fluminense tem lesão no ligamento do joelho confirmada pelo clube

Com lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, sofrida na partida contra o Cruzeiro, na última quarta-feira, Alexsander é desfalque no Fluminense. O atleta já iniciou tratamento no clube.

O camisa 5, que vive um grande momento e vem atuando de volante e lateral-esquerdo, não tem um período para o retorno. Em entrevista recente, antes do diagnóstico, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, disse que a tendência é de 40 a 60 dias.

De qualquer maneira, a lesão tira o garoto de importantes confrontos do Fluminense, como os dois jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Flamengo, e dos três jogos finais da fase de grupos da Copa Libertadores.

Além disso, o Fluminense tem importantes jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, como o confronto na próxima semana diante do líder, Botafogo.

Sem Alexsander, o técnico Fernando Diniz ainda não sabe como vai escalar o Fluminense. Além dele, o outro volante, André, também está fora do confronto diante do Cuiabá, neste sábado (13), por suspensão. O camisa 7 retorna diante do Flamengo, na terça.