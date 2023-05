Destaque no The Voice Kids, jovem de MS é homenageado na Câmara de Vereadores

Destaque do programa The Voice Kids, da TV Globo, o jovem cantor Igor Mattos, de 11 anos, foi homenageado esta manhã na Câmara Municipal de Campo Grande. Ele recebeu uma Moção de Congratulações do presidente da Casa, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão.

“Hoje esse reconhecimento é muito legal, poder cantar e mostrar meu trabalho. É um incentivo cantar e levar o nome do nosso Estado através da música”, disse o jovem.

O envolvimento do jovem de Pedro Gomes com a música começou aos 2 anos de idade, quando ganhou uma bateria. Aos 8, participou de um show de talentos em sua escola e então aprendeu a tocar violão.

No ano passado, seus pais o inscreveram no programa The Voice Kids e ele foi selecionado para as audições. Passou em várias etapas e ontem, em sua apresentação, foi aprovado para a próxima fase do programa, em que terá como técnico o músico Carlinhos Brown.

“Ficamos muito orgulhosos, pois foi todo um processo que ele passou até chegar nessas audições, com muita dedicação. Abrimos mão de muitas coisas e família está muito orgulhosa e feliz, sempre do lado apoiando”, disse a mãe do jovem cantor, Emanuelle Mattos.