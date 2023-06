Destroços do submersível Titan chegando ao porto do Canadá

Destroços de submarino Titan são retirados do fundo do Oceano Atlântico nesta quarta-feira (28) a um porto no sul do Canadá. A partir dos destroços serão iniciados as investigações para apurar as causas e condições da implosão, que matou os cinco tripulantes a bordo.

Peças de metal foram descarregadas do navio Horizon Arctic, da Guarda Costeira do Canadá, que participou dos trabalhos de busca.

De acordo com os especialistas envolvidos no caso, as partes do Titan que eram feitas de fibra de carbono estilhaçaram durante a implosão.