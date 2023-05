Detalhamento das exportações de carne bovina no primeiro quadrimestre de 2023

O detalhamento por produtos mostra que no período a carne congelada de bovino desossado absorveu queda de 18,3% no volume embarcado. Mesmo assim, é responsável por 77,4% do volume total embarcado nos primeiros quatro meses de 2023. A receita auferida, por sua vez, apresentou queda ainda mais significativa, de 32,3%. Mesmo assim, representou 79% da receita total.

A carne fresca ou refrigerada de bovino desossado segue na segunda posição, com volume embarcado de 46,5 mil toneladas, indicando incremento de 3,5% sobre o mesmo período do ano passado, enquanto a receita apresentou queda de 3,3%.

Juntas, as carnes desossadas (congeladas + frescas ou refrigeradas) apresentaram queda significativa de 16,7% no volume comercializado e de 30% na receita. Representaram 85% do volume total e cerca de 88% da receita.

Miudezas e preparações alimentícias e conservas responderam por 11,2% dos embarques e 9,4% da receita, significando que 96,2% do volume total e 97,4% da receita foram provenientes de apenas 4 produtos. Os restantes 14 itens comercializados responderam por apenas 3,8% do volume e 2,6% da receita.