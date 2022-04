DOURADOS – MS (Correspondente) – Um detento identificado como Davi Centurião (22), foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (28), dentro da penitenciária, em Dourados. De acordo com as informações sobre o caso, a vítima foi espancada e morta por outro detento dentro da cela do presídio de segurança máxima. O suspeito assumiu a autoria do assassinato. Os detalhes sobre o crime ainda serão examinados e investigados pela polícia civil. O PED (Penitenciária Estadual de Dourados), fica localizado às margens da BR-163, na saída de Campo Grande, e abriga criminosos do sexo masculino cumprindo pena em regime fechado.