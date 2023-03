O detento Alcides Rodrigo Ferreira Baez que cumpria pena por homicídio doloso o presídio Regional de Pedro Juan Caballero foi morto a facadas após uma briga com um colega de cela. De acordo com as informações da Polícia Nacional, os agentes penitenciários afirmaram que os envolvidos, ambos confinados na Cela de Isolamento, tiveram uma discussão. O crime aconteceu por volta das 20h50 desta quarta-feira (8).