Um detento que cumpre pena no regime aberto, na Casa do Albergado em Campo Grande/MS procurou a polícia nesta terça-feira (22), alegando que foi impedido de entrar no local por faccionados. De acordo com ele que cumpre pena pelo crime de estupro de vulnerável a proibição é devido o crime que cometeu. Diante disso ele procurou a Delegacia de Polícia e registrou um B.O por preservação de direito.