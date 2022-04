Internos do Presídio da Gameleira II “batem grade” e ameaçam agente penitenciário de morte em Campo Grande. As movimentações dos detentos impediram as visitas. Os internos estavam alterados na Disciplinar do Pavilhão I. “Não vou parar não, e o senhor, vou te matar, eu sou bandido, grave minha cara, no dia que eu te encontrar, vou arrancar teu pescoço, vou sangrar você”. O caso foi registrado na delegacia como ameaça e injúria contra funcionário público.