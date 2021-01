Durante a madrugada desta terça-feira (26) quatro detentos fugiram do Presídio de Segurança Máxima em Campo Grande/MS. De acordo com as primeiras informações os presos escaparam da penitenciária pulando os muros do local. A Polícia já está no encalço dos fugitivos. Não se sabe ainda quantos detentos fugiram das celas.