Detran de MS faz entregas e implanta equipe de fiscalização em Aquidauana

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) fez a entrega na tarde de terça-feira (13), no estacionamento da Prefeitura de Aquidauana uma viatura para o Departamento Municipal de Trânsito de Aquidauana, uma viatura para a equipe de fiscalização do Detran-MS que foi totalmente equipada, capacitada e que passa a atuar na cidade a partir de agora.

Ainda houve a entrega de um caminhão guincho além do fardamento dos agentes, incluindo colete balístico, etilômetro e um óculos digital do CISV (Centro Integrado de Segurança Viária) e todo equipamento necessário para sinalização.

Durante a entrega, o Prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro destacou a parceria do Detran com o município e a preocupação com o trânsito que cada dia está precisando de mais atenção.

“O primeiro e único caminhão guincho que a cidade já teve, agradecer ao Detran por tudo que tem feito por Aquidauana na pessoa do Diretor-Presidente, Rudel Trindade que é um aquidauanense nato e sua emoção é óbvia por tudo que cresceu e viveu aqui e nós não sabemos como agradecer o carinho que o senhor está tendo com o trânsito de Aquidauana que cada vez mais precisa de olhar especial, é um local que se bobear, teremos perdas e temos que cuidar antes disso acontecer. Essa fiscalização própria do Detran vai ajudar muito, pois as vezes a Polícia Militar precisa deixar de acompanhar uma ocorrência para atender algo relacionado ao trânsito e que agora com a equipe vamos poder deixar essa parte com o Departamento Municipal e com o Detran-MS.”

A Unidade Operacional de Aquidauana se junta a outras duas já existentes, a de Campo Grande e a de Dourados. A mais nova Unidade Operacional vai funcionar principalmente na área de fronteiras do Estado e nas cidades turísticas de Mato Grosso do Sul auxiliando o Projeto Estrada Viva da Agesul que monitora os locais de atropelamento de animais nas estradas estaduais, identificando assim pontos de passagem e propõe medidas preventivas para evitar que ocorra novamente.

Para o Diretor-Presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, o Governo de Mato Grosso do Sul tem um compromisso com as cidades e com o cidadão de levar mais segurança nas rodovias estaduais e melhorar a qualidade do atendimento.

“Esse é um projeto municipalista de investir nas cidades. Para você ter uma ideia, o Detran-MS já reformou 40 agências. É um projeto do Governo do Estado, do Governador Eduardo Riedel de atendimento aos municípios. Então, vamos colocar um semáforo bacana na entrada da cidade ali na Teodoro Rondon e a Unidade Pantaneira, não vai dar suporte apenas a Aquidauana e Anastácio, mas toda a região pantaneira do Oeste do Estado. Vamos dar a segurança necessária com as novas tecnologias entregues hoje como o bafômetro e óculos digital do CISV. O Detran-MS tem crescido muito, muita digitalização, muita facilidade para o cidadão e muito investimento principalmente nas cidades para atender melhor cada vez mais o cidadão”.