Detran disponibiliza 14 horas ininterruptas de atendimento presencial em Campo Grande

No primeiro semestre de 2023, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) fez alguns ajustes na grade de funcionamento de agências localizadas em pontos estratégicos em Campo Grande, e o resultado foi um leque maior de opções para os clientes que podem agendar atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

Os avanços fazem parte de uma série de ações com foco na melhoria do atendimento ao público, aliando conforto e tecnologia. “A cada dia estamos aperfeiçoando os serviços ofertados pelo Detran para melhor atender nossos clientes e atuar dentro das diretrizes da gestão do nosso governador Eduardo Riedel, de um Mato Grosso do Sul inclusivo, próspero, verde e digital”, afirma o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade.

A Agência Suzana Lopes Sgobbi, no Shopping Campo Grande, acaba de ser reaberta. Após reforma completa, troca de mobiliário, e qualificação de colaboradores para atendimento personalizado, a unidade recebeu a definição de agência conceito. Foram mantidos serviços relacionados a veículos e CNH, e a agência funciona das 10h às 22h.

A Agência Digital, localizada nas dependências do Shopping Norte Sul Plaza, passou a funcionar das 10h às 20h no mês de maio. Mato Grosso do Sul foi pioneiro a implantar uma agência com totens de autoatendimento. A unidade oferta os mesmos serviços do site/aplicativo e conta com colaboradores que podem auxiliar nas operações relacionadas a agendamentos.

Desde o mês de abril, a Agência do Pátio Central atende das 8h às 16h30 sem intervalo de almoço. A unidade oferece serviços referentes a veículos e habilitação.

Além dessas mudanças, os usuários do Detran-MS que residem na Capital podem agendar os serviços presenciais nas seguintes unidades: Fácil Aero Rancho, Fácil Guaicurus e Fácil Bosque dos Ipês. Para mais informações acesse o site www.detran.ms.gov.br ou entre em contato por meio da Central Informações, na Capital o número é 154 e para quem reside no interior do Estado, o contato é o (67) 3368-0500.

Confira os serviços oferecidos em cada agência:

Agência Shopping Campo Grande: Serviços de CNH: Consulta; Renovação; Emissão CNH Definitiva; Renovação com Atividade Remunerada; Alteração de Dados; Segunda Via; Registro Estrangeiro; CNH Social; Transferência de UF; PID (Permissão Internacional para Dirigir); Serviços de Veículo: Consulta de débitos; Transferência; Transferência entre municípios; Transferência de UF; Emissão mesmo proprietário; Troca de placa para o padrão Mercosul; Protocolo para alteração de característica.

Agência Digital Shopping Norte SUL Plaza: Agendamento presencial; Renovação de CNH com ou sem ATIVIDADE REMUNERADA através da CNH ÁGIL; Segunda via; Alteração de endereço; Consulta de exames; Pontuação de CNH; CNH definitiva; Permissão Internacional para Dirigir (PID); Veículo: Guia de Licenciamento; Guia Flex; Guia de Multas; Protocolar Recursos de Multas e Processo Administrativo; CNH Definitiva; Protocolo de Recursos de Multas e Processo Administrativo; Impressão de CRLV-E; ATPV-E; e Consultas de gravame.

Agência Pátio Central – Serviços de CNH: Consulta; Renovação; Emissão CNH Definitiva; Renovação com Atividade Remunerada; Alteração de Dados; Segunda Via; Registro Estrangeiro; CNH Social; Transferência de UF; PID (Permissão Internacional para Dirigir); Serviços de Veículo: Consulta de débitos; Transferência; Transferência entre municípios; Transferência de UF; Emissão mesmo proprietário; Troca de placa para o padrão Mercosul; Protocolo para alteração de característica.