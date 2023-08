Detran divulga lista dos candidatos selecionados no programa "Vencendo o Medo de Dirigir"

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) divulgou a lista dos candidatos inscritos no Programa Vencendo o Medo de Dirigir na última quarta-feira (2). As inscrições ocorreram entre os dias 24 e 31 de julho de 2023 e encerraram na semana passada, com 100 candidatos selecionados.

A lista de pessoas convocadas para a 1º etapa do programa está entre as páginas 137 a 139 do Diário Oficial do Estado (DOE). Os selecionados receberão informações sobre esse encontro através do e-mail cadastrado no formulário de inscrição. Para conferir os candidatos selecionados clique aqui.

De acordo com o departamento, os selecionados serão comunicados por e-mail e receberão todas as instruções de acesso ao programa. O programa é gratuito e destinado a condutores (as) ou candidatos (as) habilitados que enfrentam a amaxofobia (medo de dirigir).

As atividades propostas pelo Programa Vencendo o Medo de Dirigir têm data prevista para início de agosto com os primeiros encontros a serem realizados nos dias 10 e 11 no Detran/MS e encerramento em novembro de 2023.

Na Sede do Detran, os inscritos participarão de sessões de psicoterapia em grupo. Serão realizadas atividades para avaliar e acompanhar a necessidade de cada participante, e assim poder detectar os tipos de fobias e dificuldades para conduzir um veículo automotor, bem como terapia de enfrentamento.

Novas vagas

A diretora de educação do Detran-MS, Andrea Moringo afirmou que existe um estudo para analisar a possibilidade de ampliar o programa para atender mais pessoas, já que as inscrições foram encerradas rapidamente.

“Estamos estudando ampliar o programa para conseguir alcançar mais pessoas. Tivemos muita procura, demonstrando que as pessoas precisam desse programa”, explicou Andrea Moringo.

Ao Correio do Estado, o Detran/MS afirmou que a previsão de abertura para novas vagas deverá ocorrer somente no próximo ano. Para isso é necessário ficar atento aos comunicados publicados pelo departamento.

“Recomendamos aos interessados uma consulta regular ao nosso site e mídias sociais, para atualização de abertura de possíveis novas oportunidades, porém é importante destacar que a previsão de abertura de novas turmas é somente a partir de 2024”, informou em nota.

O departamento também destacou a importância do programa e os benefícios na vida dos participantes. Proporcionando mais independência e autonomia, não se restringindo apenas à questão da direção.

“Através do programa, os participantes aprendem técnicas para enfrentar e superar o medo de dirigir, possibilitando que esses realizem suas atividades com um veículo de forma mais tranquila e segura, melhorando a qualidade de vida do cidadão e contribuindo para um trânsito mais seguro para todos”, finalizou a nota.

Programa

O Programa “Vencendo o Medo de Dirigir”, é executado e coordenado pela Divisão de Educação para o Trânsito do Detran/MS. Tendo como objetivo proporcionar aos condutores de veículos que possuem medo, nervosismo e insegurança para dirigir, condições para tornarem-se condutores confiantes, seguros e sem bloqueios.

O programa é realizado em parceria com a Clínica Escola de Psicologia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Dúvidas e mais informações sobre o programa Vencendo o Medo pelo e-mail [email protected].

