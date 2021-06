O feriado prolongado será de muito trabalho no Detran-MS. Isso porque, entre os dias 03 e 05 de junho, serão realizados 700 exames práticos de direção veicular. Segundo a diretora de habilitação, Lina Issa Zeinab, o objetivo é atender alta demanda dos candidatos a primeira habilitação. A partir desta terça-feira (1°), os CFCs já podem fazer o agendamento para realização dos exames para as categorias A e B. Na quinta-feira (3), estão disponíveis 200 vagas para exame de categoria B. Na sexta, mais 200 vagas para categoria A no período da manhã e 100 para categoria B, à tarde. Já para o sábado (5), são mais 200 vagas, 100 vagas manhã e 100 à tarde para a categoria B.