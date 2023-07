Detran-MS convoca 37 candidatos PcD

Nesta quinta-feira (20) o Governo do Estado, por meio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), publicou novos chamamentos do Programa CNH MS Social. Desta vez são 37 candidatos PCD (Pessoa com Deficiência).

De Campo Grande são 15 candidatos em primeira chamada, e outros 5 em segunda chamada. Da regional de Paranaíba são 12 candidatos PcD em primeira chamada. Sendo 7 de Paranaíba, 2 de Cassilândia e 3 de Costa Rica. O Detran-MS também convoca em segunda chamada 5 candidatos PcD da regional de Ponta Porã, sendo 1 de Coronel Sapucaia e 4 em Ponta Porã.

A coordenadora do programa CNH MS Social, Priscilla Miyahira reforça informação já prevista no edital de abertura, que os candidatos de segunda chamada que não se apresentarem para darem início ao processo, serão desclassificados.

Os candidatos relacionados deverão se apresentar na Agência do Detran-MS do município, no horário e data especificados, tendo em mãos documento de identificação original e cópia para abertura do Processo RENACH e captura de imagem. O edital prevê que o documento deve ser o mesmo informado na inscrição para o Programa.

Caso o candidato necessite de atendimento especial, deverá enviar a solicitação ao e-mail cnhmssocial@detran.ms.gov.br dentro do prazo estabelecido no edital de chamamento.

Os editais de chamamento estão no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (20), nas páginas 40 a 44. Confira na íntegra AQUI.

CNH MS Social

O edital do Programa CNH MS Social lançado pelo Governo do Estado por meio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) vai contemplar 5 mil pessoas que já foram selecionadas, e gradativamente estão sendo chamadas para iniciarem o processo nos seus respectivos municípios.

Mais de 2500 candidatos já estão no processo de primeira habilitação em diversos municípios de Mato Grosso do Sul. Além de Campo Grande, cidadãos de Ponta Porã, Paranaíba, Corumbá, Aquidauana e Dourados já iniciaram o processo.

O processo de formação de cada novo condutor é complexo e requer muita dedicação por parte de todos os envolvidos, explica a coordenadora do Programa CNH MS Social, Priscilla Miyahira.

“Eu diria que o processo de formação de condutores não é tão simples. Após aprovação nos exames psicológico e médico, precisam fazer o curso teórico de 45 horas-aula, precisam ser aprovados no exame teórico, e depois 20 horas-aula de prática de direção veicular antes do exame prático”, detalha.

Para dúvidas relacionadas ao Programa CNH MS Social, os candidatos selecionados podem ligar no número (67)3368-0100.