Com investimento de aproximadamente R$ 1 milhão, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) deu início às obras de reforma do Fácil Aero Rancho, em Campo Grande. O local abriga oito espaços públicos, entre eles uma agência do Departamento de Trânsito e chega a atender 120 pessoas diariamente na Capital.

Segundo a arquiteta Maria Moura, chefe da Diemi (Divisão de Engenharia e Manutenção) do órgão, a previsão é que a obra seja entregue em julho deste ano. O investimento é de R$ 977.248,39 e o contrato foi licitado, contratado e está sendo executado pelo Departamento.

Na tarde desta quarta-feira (26), Maria Moura esteve no local, acompanhada do diretor de Administração e Finanças do Detran-MS, Gustavo Alcântara de Carvalho e da secretária de Estado de Administração, Ana Nardes.

Na ocasião, além de olhar de perto o trabalho que está em execução no bairro Aero Rancho, a equipe conversou sobre o plano de ação que deverá se estender, futuramente, para outros Fáceis de Campo Grande.

“Além de proporcionar melhores condições de trabalho para o servidor público que atua na Rede Fácil, a reforma estrutural de todo o prédio tem como principal objetivo garantir um atendimento de qualidade e com agilidade ao público”, destaca a secretária Ana Nardes.

“Nosso objetivo é investir no conforto e segurança, tanto para os clientes quanto para os servidores que atuam nesses espaços e esse é um momento de revitalização, adequação, modernização”, afirmou Maria Moura.

As obras de revitalização de espaços do Departamento de Trânsito tiveram início no ano passado e a previsão é de que os investimentos sejam de aproximadamente R$ 29 milhões em todo o Estado, incluindo a revitalização de agências pelo interior e em Campo Grande.

Para o diretor-presidente, Rudel Trindade, esse é o segundo grande passo dessa gestão. “O primeiro foi investir na digitalização dos serviços, proporcionando ao cliente de Mato Grosso do Sul maior agilidade, conforto e confiança no serviço prestado”, afirmou.