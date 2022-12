O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), encerra 2022 com 85 leilões realizados em Mato Grosso do Sul, sendo 26 a mais que do que no ano passado.

Foram realizados leilões de circulação, abertos para pessoas físicas e jurídicas, além sucata aproveitável e reciclagem, somente para pessoas jurídicas devidamente cadastradas em qualquer Detran do Território Nacional podem participar, conforme Lei 12.977/2014, regulamentada pela resolução CONTRAN 611/2016.

Ao todo, foram leiloados 8.920 veículos este ano. Segundo a diretora de Registro e Controle de Veículos do Departamento, Virgínia Manetti, a quantidade de veículos diminuiu em relação ao ano passado após a operação Pátio Zero. “Nós tivemos uma queda considerável no número de veículos nos pátios depois da Operação, então saímos de 59 leilões com 13.556 no ano passado para 85 leilões com 8.920 este ano e poucos veículos nos pátios”, pontua.

Os certames acontecem de forma online nos sites das leiloeiras e são divulgados pelo Diário Oficial e site de notícias do Detran-MS.